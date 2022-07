Shawn Mendes interrompe digressão para cuidar da saúde mental

Shawn Mendes vai interromper a sua digressão de modo a prioritizar a saúde mental.

Quem o revelou foi o próprio cantor, de 23 anos, através de uma mensagem publicada na rede social Instagram.

"Parte-me o coração dizer isto, mas, infelizmente, vou adiar as próximas três semanas de espetáculos em Uncasville, CT, até aviso futuro", começou por dizer o artista.

"Eu tenho estado em digressão desde os 15 anos e, para ser sincero, sempre foi difícil para mim estar na estrada, longe dos meus amigos e família. Depois de alguns anos fora da estrada, eu achei que estava pronto para voltar, mas essa decisão foi prematura e, infelizmente, o ritmo e a pressão de estar na estrada apanharam-me e cheguei a um ponto de rutura", admitiu.

"Depois de falar com a minha equipa e com profissionais de saúde, eu tenho de tirar algum tempo para me curar e tratar de mim e da minha saúde mental", escreve Shawn Mendes.

O cantor promete que "assim que tiver novas informações", avisará os seus fãs.

"Adoro-vos, malta", conclui.