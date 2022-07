Meghan Markle "feliz" ao deixar para trás acusações difamatórias

Duquesa foi acusada de tratar mal empregados do Palácio de Buckingham.





Megan Markle foi, em março de 2021, acusada de ter tratado mal empregados do Palácio de Buckingham durante o período que lá viveu.

Após a investigação, o palácio anunciou que a mesma já tinha encerrado e que as conclusóes não iriam ser divulgadas, nem mesmo a Harry ou Meghan.

Contudo, esta decisão é, para a imprensa internacional, um indício de como duquesa estaria inocente.

À Us Weekly uma fonte referiu que "a Meghan é uma chefe justa e nunca tratou mal ninguém que trabalhou com ela no palácio", estando ela "feliz por o seu nome ter sido limpo das acusações difamatórias”.

“Ela e o Harry querem colocar o incidente para trás das costas e estão a seguir em frente com as suas vidas em Montecito”, disse ainda.

Recorde-se que Meghan negou todas as acusações desde o príncipio.