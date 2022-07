Noah Cyrus admite já ter negado ser irmã de Miley Cyrus

Ambas as artistas são filhas do astro da música country Billy Ray Cyrus e da atriz e produtora Tish Cyrus.





Numa entrevista à Rolling Stone EUA, Noah Cyrus, cantora e irmã de Miley Cyrus, revelou que durante muito tempo se sentiu “despida” da própria identidade, “quando as pessoas a comparavam com a irmã”.

De acordo com a Rolling Stones, Noah, que é sete anos mais nova que Miley, ainda nem era uma adolescente quando a irmã se tornou uma atriz e cantora famosa pela série Hannah Montana, de 2006, da Disney. À revista de música, a artista admitiu que “em alguns momentos, negou ser irmã de Miley”.

Além disso, Noah contou “como foi difícil crescer nas sombras de uma pessoa famosa”, e a forma como a vida pública a levou para o “vício em remédios”. Segundo a mesma, estava sempre cercada “por pessoas que conseguiam drogas facilmente”, e por conta de um namorado, “começou a tomar ansiolíticos”.

A cantora afirmou que os medicamentos, fizeram com que ela “passasse a maior parte da pandemia de Covid-19 a dormir até as 20 horas”, e que fizeram com que esta “perdesse facilmente a memória”.

Noah deu o exemplo de uma situação, numa entrevista a propósito do lançamento do seu EP, ‘The End of Everything’, na qual afirma que “mal conseguiu ficar acordada”: “Estava a adormecer completamente, incapaz de manter a minha cabeça erguida ou manter os meus olhos abertos”, lamentou sobre a entrevista que não foi ao ar.

De acordo com a Rolling Stones, Noah lançará o seu primeiro álbum completo, intitulado ‘The Hardest Part’, no dia 16 de setembro.