Duas cidades portuguesas no top 3 das cidades da UE com melhor qualidade do ar

De acordo com um documento esta segunda-feira divulgado pela Agência Europeia do Ambiete (AEA), Portugal tem duas cidades entre as três melhores da Europa em relação à qualidade do ar, incluindo o barómetro mais de 340 cidades.

Em primeiro lugar encontra-se Umeå, uma cidade na Suíça, seguindo-se Faro e Funchal. A próxima cidade portuguesa surge apenas em 82.º lugar da lista e é Lisboa, com uma qualidade de ar considerada razoável.

Por outro lado, nas três últimas posições, como cidades mais poluídas da Europa, estão Padova e Cremona, em Itália, e Nowy Sacz, na Polónia.

De acordo com a AEA, as classificações foram obtidas através dos níveis médios de particulas finas (PM2,5) obtidos em mais de 400 estações de monitorização nos últimos dois anos. O barómetro concentra-se nas PM2,5 por ser a exposição a essa poluição atmosférica a que causa mais efeitos graves na saúde e tem maior impacto em termos de mortes prematuras e doenças.

Apenas 11 das mais de 340 cidades analisadas têm níveis de PM2,5 baixo dos valores estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para a exposição a longo prazo de partículas finas: cinco microgramas por metro cúbico de ar.

Já no que toca ao valor anual da União Europeia para as partículas finas, de 25 microgramas por metro cúbico de ar, este apenas foi excedido nas três cidades mais poluídas, mostrando assim a diferença entre a diretriz da OMS e a norma da União Europeia.