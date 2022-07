Grupo DST e os fundos do PRR

O grupo DST afirma que sobre a afetação de verbas do PRR e das agendas mobilizadoras e agendas verdes para a Inovação Empresarial - e que 105 entidades das quais 42 do sistema científico e 63 empresas das quais 30 são PMEs - o investimento total, do conjunto das empresas e do sistema científico nestas duas agendas é de 454,1 milhões. Já em relação ao valor total aprovado para todas as empresas de todos os outros grupos empresariais no valor de 7,572,317 milhões, "o valor que corresponde às empresas do universo DST representa 1,34%".

O grupo DST diz que, neste valor de 101,7 milhões espera que o incentivo possa vir a ser de 35%. "Significa que os mil milhões ou mais de dois mil milhões que a DST receberá na realidade poderão ter como valor máximo 35,59 milhões",

Relativamente às Agendas lideradas pala Efacec a submissão das mesmas é da responsabilidade da sua atual administração e dos seus atuais acionistas, a saber Parpública e MGI.

Quanto ao processo de privatização da Efacec diz que se encontra em curso e que nada poderá comentar. "Contudo, importa clarificar que em nenhuma circunstância, o dstgroup, alinhado com o vendedor e com o banco de Fomento, aceitará participar numa transação que configure auxílios do Estado".