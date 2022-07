Algarve. Turismo continua a recuperar

O turismo no Algarve continua a recuperar da pandemia, como provam os mais recentes dados da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos Do Algarve (AHETA).

Comparando com 2019, no mês de junho, a taxa de ocupação global média/quarto foi 75,5%, 3,3 pontos percentuais abaixo do que o valor registado em 2019 (-4,1%), mas acima do valor médio para o mês.

Mas, comparando com o mesmo mês do ano passado, a ocupação média subiu 33,5 p.p. (+80%).

A AHETA diz ainda que o mercado irlandês (+3,3pp) e o mercado britânico (+0,4pp) foram os que apresentaram as maiores subidas face a junho de 2019. As maiores descidas foram as do mercado alemão (-2,8pp) e do nacional (-1,8pp).