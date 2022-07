Incêndio em Leiria corta também o trânsito no IC2

Depois de o incêndio que esta terça-feira deflagrou na freguesia da Caranguejeira, em Leiria, obrigar ao corte nos dois sentidos da Autoestrada 1 (A1), entre Pombal e Leiria, também agora está encerrado o Itinerário Complementar 2 (IC2).

Quem se encontrava a circular na A1 no sentido Porto-Lisboa, deve sair em Pombal, no IC8, em direção à EN19 ou à A17 e entrar na A1 em Fátima, via EN113, ou então seguir para sul pela A8 em Leiria. No sentido inverso, o ideal é optar pelas mesmas vias.

Por outro lado, quem se encontrava a circular na IC2, deve utilizar a EN109 ou a A17 e retomar o IC2 em Pombal, se for no sentido sul-norte. No sentido contrário, opte pelas mesmas vias.