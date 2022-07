Jovem de 17 anos detido após esfaqueamento à porta do Tribunal de Família e Menores de Gondomar

Foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Norte, um jovem de 17 anos pela presumível autoria de um crime de homicídio qualificado na forma tentada, ocorrido pelas 09h30 de segunda-feira em Gondomar.

De acordo com um comunicado hoje divulgado pela autoridade, os factos "ocorreram à porta das instalações do Tribunal de Família e Menores de Gondomar, local onde estava agendada uma diligência no âmbito de um processo de promoção e proteção relativo a um menor com 9 meses de idade, filho da vítima e de uma jovem de 21 anos de idade, atual namorada do arguido".

Segundo a PJ, o arguido e a vítima, um jovem de 18 anos, ter-se-ão desentendido, "tendo a altercação culminado com aquele a agredir a vítima com uma arma branca, colocando-se de seguida em fuga".

O jovem agredido foi transportado para o hospital com uma perfuração pulmonar.

O detido encontra-se desde janeiro deste ano sujeito à medida de coação de apresentações quinzenais pela prática de crimes de roubo e vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.