Município de Leiria pede à população que vive entre Figueiras e Mata dos Milagres que abandone habitações

O Município de Leiria está a apelar à população que reside entre Figueiras e Mata dos Milagres que deixe as suas residências e se desloque para o Pavilhão dos Pousos ou Estádio Municipal, porta 7. A mensagem foi transmitida através da página do Facebook oficial do Municipio.

Já há cerca de uma hora, o presidente da Câmara de Leiria, Gonçalo Lopes, tinha usado aquela página para afirmar que o concelho está a viver uma "tarde muito difícil", com o deflagrar de vários incêndios, e para pedir à população para ter calma, expressando um "forte agradecimento" aos bombeiros.

"Estamos a viver um início de tarde muito difícil no concelho de Leiria com o deflagrar de vários incêndios, nomeadamente na Caranguejeira, onde lavra com grande intensidade, e temos também incêndios em Regueira de Pontes, Milagres e Boa Vista", escreveu o autarca, acrescentando que o município está a "acompanhar de perto a situação e a mobilizar todos os meios para combater as chamas e proteger a nossa população".

Gonçalo Lopes apelou também à população que "mantenha a calma, mas vigilante, e que evite todos os comportamentos de risco, em especial nas freguesias do norte do concelho onde se verificam as situações de maior complexidade".

Por fim, deixa ainda uma "palavra de forte agradecimento e incentivo aos bombeiros que uma vez mais dizem presente e se mobilizam na linha da frente na defesa de todos".

Recorde-se que tanto a A1 como o IC2 se encontram cortados devido aos incêndios no concelho de Leiria.