Bebé nasce na ambulância dos Bombeiros de Famalicão

Uma bebé nasceu, na madrugada desta terça-feira, na ambulância dos Bombeiros Voluntários de Famalicão.

A notícia foi partilhada na página de Facebook daquela corporação.

Os bombeiros começam por escrever "Opsss... We did it again" (em português "Opsss... Fizemo-lo de novo"), numa alusão a um parto recente que fizeram também dentro de uma ambulância.

"A Benedita nasceu esta madrugada na nossa ambulância, eram precisamente 05:25 quando a vontade de conhecer este mundo falou mais alto (com direito a choro e tudo). À nossa equipa, juntaram-se ainda os profissionais da VMER que, perante tamanha e “BENEDITA” vontade de nascer, não tiveram outro remédio que não fosse o de ajudar a vir ao mundo este ser que, apesar de aparentar tamanha fragilidade, conseguiu arrancar estes sorrisos a toda a equipa. Uma imagem registada para a posteridade e que dispensa legendas", escreveram ainda.