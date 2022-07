12 de julho 2022 às 18:20

Chamas continuam a alastrar-se em Leiria. Depois de A1 e IC2, IC8 fica também cortada ao trânsito

No distrito de Leiria estão, pelas 18h35, de acordo com o que apurou o Nascer do Sol, 627 operacionais, 174 veículos e oito meios aéreos a combater os incêndios ativos.