Ilha de São Jorge continua a sofrer crise sismovulcânica

Segundo o ponto de situação feito às 22h de segunda-feira, tinham sido contabilizados “um total de 42.590 eventos de baixa magnitude e de origem tectónica”, dos quais 297 sentidos pela população, no decorrer desta crise sismovulcânica.





Depois de um sismo de magnitude 2,6 na escala de Richter ter sido sentido nas ilhas de São Jorge e do Pico - com intensidade III/IV e III, respetivamente, pelas 16h55 da passada quinta-feira - outro de magnitude 2,4 (Richter) foi sentido ontem.

O CIVISA referiu que o mais recente sismo foi sentido pelas 07h33, com intensidade máxima IV (Escala de Mercalli Modificada), nas freguesias de Santo Amaro, Velas e Urzelina (concelho da Velas, ilha de São Jorge).

Quanto ao sismo da semana passada, foi sentido com a mesma intensidade nas três zonas acima mencionadas e com intensidade III/IV nas freguesias de Rosais e Velas (concelho de Velas, ilha de São Jorge) e na freguesia de Calheta (concelho de Calheta, ilha de São Jorge).

Já no Pico, o abalo foi sentido com intensidade III na freguesia de Santo António (concelho de São Roque do Pico).