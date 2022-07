Hong Kong. Infetados com covid-19 vão passar a usar pulseira eletrónica

Medida implementada por Hong Kong tem como objetivo reduzir as infeções de covid-19.





Os infetados com covid-19 em Hong Kong vão passar a ter de usar uma pulseira eletrónica, declarou o governo local, numa medida que segue o modelo chinês, com as suas políticas “zero-covid”, e que tem como objetivo diminuir a disseminação da covid-19.

Estas “pulseiras de quarentena”, que vão passar a ser obrigatórias na sexta-feira, devem ser utilizadas por todas as pessoas que testaram positivo e que estão a realizar quarentena em casa para garantir que não irão abandonar a sua área de residência durante o período de isolamento.

“Temos de garantir que o isolamento domiciliar é mais preciso e humano”, disse o novo secretário de Saúde de Hong Kong, Lo Chung-mau, citado pelo Guardian.

A violação de uma ordem de quarentena obrigatória em Hong Kong acarreta uma multa de até 25 mil dólares de Hong Kong (cerca de 3100 euros) e até seis meses de prisão.

Este é o terceiro tipo de pulseiras de quarentena que Hong Kong adotou. A primeira pulseira era de plástico e funcionava com um código QR enquanto a segunda tinha uma pulseira eletrónica volumosa. Em relação à que será adotada esta sexta-feira, o secretário de Saúde ainda não revelou mais detalhes.

Lo Chung-mau revelou ainda que o Governo de Hong Kong “recomenda” implementar parte do código de saúde chinês. Este método acompanha o movimento de pessoas através dos seus telemóveis e apenas permite cidadãos saudáveis de entrar em espaços públicos, que é comunicado através do código QR, acionando a cor verde.

O código fica amarelo se as pessoas estiveram em contacto próximo com uma pessoa infetada e vermelho se a pessoa testou positivo para o vírus.

Lo disse que os viajantes que concluíram as suas quarentenas, mas que ainda estão a ser monitorizados, podem ser impedidos de entrar em locais como hospitais ou lares.

Apesar de já terem sido reveladas todas estas regras, o ministro da Saúde acrescentou que serão fornecidos mais pormenores no futuro.