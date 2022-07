Mais de 260 bombeiros combatem as chamas em Palmela

Estão a combater um incêndio que, pouco depois do meio-dia desta quarta-feira deflagrou na encosta do Castelo de Palmela, em Setúbal, mais de 260 bombeiros.

De acordo com o site oficial do Autoridade Nacional de Proteção Civil (ProCiv), estavam, pelas 15h11, no local, 265 bombeiros, 61 meios terrestres e dois meios aéreos.

Já a zona envolvente ao Castelo foi, segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, evacuada, sendo, contudo, o número de pessoas evacuadas - numa ação coordenada pela Guarda Nacional Republicana (GNR) - indeterminado.

Recorde-se que Portugal está em situação de contigência até às 23h59 de sexta-feira devido à onda de calor que se faz sentir. As previsões apontam para um agravamento do risco de incêndio, com temperaturas a chegar perto dos 50 graus em algumas zonas.

A maioria dos distritos do país estão sob aviso vermelho, o mais grave, devido ao tempo quente, com mais de uma centena de concelhos em perigo máximo de incêndio rural, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.