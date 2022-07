Dois aviões Canadair vindos de Itália chegam esta tarde a Portugal

Chegam a Portugal, esta quarta-feira à tarde, dois aviões pesados anfíbios Canadair de Itália, para apoiar no combate aos incêndios florestais. Outros dois, vindos de França, devem chegar nos próximos dias. A informação é avançada por André Fernandes, comandante nacional de Emergência e Proteção Civil, à agência Lusa.

Os quatro aviões são disponibilizados no âmbito do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, que foi acionado por Portugal no domingo.

O responsável disse ainda que os dois aviões pesados anfíbios espanhóis que estavam no país para apoiar o combate aos incêndios deixaram Portugal na segunda-feira, devido aos fogos que também se registam em Espanha.