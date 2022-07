Incêndio em Ansião. IC8 cortado novamente ao trânsito

Estão no distrito de Leiria mais de 960 bombeiros a combater as chamas.





O Itinerário Complementar 8 (IC8) está novamente cortado ao trânsito esta quarta-feira, entre Ramalhais, no concelho do Pombal, e Ansião.

A informação foi avançada à agência Lusa pelo capitão Rui Costa, do Comando Territorial da GNR, esclarecendo que o troço foi cortado pelas 15h45, não havendo alternativas para os automobilistas.

Recorde-se que já na terça-feira esta estrada tinha sido cortada, devido aos incêndios que deflagram na região de Leiria, mas a mesma foi reaberta na madrugada de hoje.

Naquele distrito estavam, pelas 17h03, de acordo com dados consultados pelo Nascer do Sol, 964 bombeiros, 272 veículos e sete meios aéreos a combater os incêndios.

O país está em estado de contingência até às 23h59 de sexta-feira, devido às altas temperaturas e às previsões que apontam para um aumento do risco de incêndio. Há regiões do país em que as temperaturas quase chegam aos 50 graus, estando a maioria dos distritos com aviso vermelho.