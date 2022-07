A população de Quarteira está a ser retirada, devido ao incêndio em Almancil.

A notícia foi avançada pela SIC Notícias, que nota ainda que as chamas deflagraram a grande velocidade, estando a atingir a zona de Fonte Santa.

Um posto de combustível de Quarteira está, inclusivamente, a ser ameaçado pelas chamas, avança a CNN Portugal.

Segundo adianta fonte da Proteção Civil à agência Lusa, o incêndio que, na terça-feira, deflagrou em Gambelas, na freguesia de Montenegro, perto da Universidade do Algarve, alastrou esta quarta-feira a Almancil, no concelho de Loulé, tendo vindo a aproximar-se de uma zona habitacional.

"O incêndio que deflagrou às 23:30 de terça-feira alastrou entretanto a Almancil, no concelho de Loulé, estando perto da Quinta do Lago. Temos duas frentes ativas, uma a norte/noroeste, que está a ceder aos meios, e outra no flanco esquerdo, a evoluir, mas com projeções para locais inacessíveis", disse Alexandre Vicente, do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro à agência Lusa.