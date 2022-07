13 de julho 2022 às 19:10

Situação de incêndio em Pombal está a agravar-se, alerta munícipio

O incêndio deflagrou na freguesia de Abiul, em Vale da Pia, na sexta-feira, pelas 14h50 e foi extinto na segunda-feira de manhã. No entanto, as chamas reacenderam-se e continuam a deflagrar Leiria. Segundo o site da Proteção Civil, pelas 19h08, estão 440 operacionais no terreno, apoiados por 112 viaturas e sete meios aéreos.