Autarca de Alvaiázere diz que município está a ser abandonado

O presidente da Câmara Municipal de Alvaiázere, em Leiria, disse esta quarta-feira que está cansado de pedir meios de combate as incêndios e de ficar sem resposta, considerado que a autarquia se sente abandonada.

De acordo com declarações de João Guerreiro à agência Lusa, o concelho está "há quase uma semana a apagar fogos e, neste momento, não são disponibilizados mais meios, nem humanos, nem aéreos, que são essenciais".

"No sábado, ativei o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil e pedimos uma equipa do Exército para a logística da alimentação e não nos foi disponibilizada", disse ainda.

O autarca afirmou que se tinha dado um reacendimento "significativo no fogo em Almoster, do incêndio que está a lavrar em Pombal e Ansião", estando em perigo as habitações no lado sul do incêndio.

Recorde-se que o incêndio em Alvaiázere começou na tarde de quinta-feira na União de Freguesias da Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais, no concelho de Ourém, e alastrou, também, a Ferreira do Zêzere (ambos no distrito de Santarém).

Pelas 8h00 de segunda-feira, o incêndio foi declarado em resolução, tendo no dia a seguir reacendido e considerado novamente esta quarta-feira em resolução. Já na terça-feira, o autarca de Alvaiázere tinha lamentado não serem disponibilizados mais meios de combate ao incêndio, no qual "algumas habitações arderam e diversas localidades foram evacuadas".