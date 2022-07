Aldeia de Ansião cercada pelas chamas

A aldeia Boavista, em Ansião, está a ver o incêndio a atacar vários pontos da seu território, deixando-a cercada.

Numa das pontas da aldeia, em direção a Santiago da Guarda, onde os moradores lidam com as chamas desde as 14h00, a população esteve durante a tarde a preparar-se para o imente avançar do fogo.

No espaço de minutos, escreve a agência Lusa, a situação escalou de apenas apreensão para os moradores terem de afastar as chamas para longe das habitações. A coluna de fumo deu lugar a chamas que atingiam as copas das árvores.

Existiam vários jovens a correr com baldes para apagar o que era possível e várias famílias a tentar fugir da aldeia sem saber para que lado se virar.

Em Leiria estão atualmente 977 operacionais a combater as chamas, apoiados por 277 veículos e nove meios aéreos.