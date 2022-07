Os fatos de Sócrates

Sócrates tem os seus apoiantes, cegos. Ele poderá comprar fatos muito caros. Mas lá que não lhe assentam bem, isso não. Se eu estivesse com eles num alfaiate, ainda haveria que trabalhar muito, antes de os trazer.





Sócrates tem os seus apoiantes, cegos.

Ele poderá comprar fatos muito caros. Mas lá que não lhe assentam bem, isso não. Se eu estivesse com eles num alfaiate, ainda haveria que trabalhar muito, antes de os trazer. Para já não falar no excesso de cores lisas. Mas esse é o mal de muitos políticos de vários países, pouco habituados a misturar cores e padrões. Como dizia muito bem o outro, pior do que misturar, é não ter sensibilidade para o fazer, nem o saber.