Boy Pablo, o projeto musical do norueguês Nicolás Pablo Muñoz, já não irá atuar na edição deste ano do cartaz Super Bock Super Rock. O artista estava encarregue de inaugurar o palco principal do evento, esta quinta-feira.

O músico "foi obrigado a cancelar os próximos concertos da tour e não poderá atuar no festival", justifica o festival, em comunicado.

O rapper e produtor T-Rex será o substituto. O concerto está marcado para as 19h10.