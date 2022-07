Chega cancela festival do partido em Leiria devido à incerteza da situação meteorológica

O CHEGA Fest iria decorrer nos dias 29, 30 2 31 de julho em Batalha, no distrito de Leiria - um dos mais afetados pelos incêndios desta semana de calor extremo.





O Chega tomou, esta quinta-feira, a decisão de cancelar o seu festival de verão, CHEGA Fest, pelo facto de “não ser possível prever com antecedência como vai estar a situação climatérica" nos dias 29, 30 e 31 de julho, na Batalha, Leiria – distrito muito afetado pelos incêndios.

Num comunicado divulgado hoje, o partido de extrema-direita justifica esta decisão com "o cenário de incêndios que assola o país" e a prolongação do estado de contingência decretado pelo Governo, passando de sexta-feira para até domingo.

"O facto de não ser possível prever com antecedência como vai estar a situação climatérica na data de realização do festival -- e tendo em conta a localização do mesmo -, coloca riscos de segurança a que a organização não quer sujeitar os participantes neste festival, pelo que opta pelo seu cancelamento", sustenta o partido de André Ventura.

O dinheiro dos bilhetes vendidos vai ser devolvido aos interessados, confirmou ainda o Chega.