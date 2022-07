IRA resgata dois cangurus em Palmela

Foram resgatados pela Intervenção e Resgate Animal (IRA) dois cangurus em Palmela, na sequência dos incêndios.

Na sua página das redes sociais, a equipa de intervenção informa que saiu de Palmela pelas 3h00, sendo que a última ação de resgate foi de um canguru.

"Após nos deslocarmos ao local, foi possível capturar, com a ajuda dos bombeiros, um canguru ferido com queimaduras nas patas, e transportá-lo para o Posto de Comando" onde se encontrava o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), explica o IRA.

Aí, "o capitão da GNR solicitou a presença do Núcleo de Proteção Ambiental para nos acompanhar ao local do resgate, onde foi possível localizar a proveniência do marsupial e foi resgatado e apreendido um segundo canguru, com o auxílio dos militares da GNR e bombeiros", lê-se ainda.

A IRA escreve que, durante o processo de resgate de dois cavalos, um dos elementos da equipa ficou com ferimentos numa mão, mas que isso não o impediu de prosseguir para o resgate do marsupial.