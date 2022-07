Novos ténis de Kanye West são alvo de piadas

O novo modelo de calçado desportivo nasceu de uma colaboração entre Kanye West e a famosa marca Adidas. No entanto, os ténis já começaram a ser ridicularizados na internet “pelas parecenças que tem com comida”.





Depois do seu lançamento, a equipa de Kanye West resolveu pedir, no Twitter, reações ao projeto do rapper norte-americano com a marca desportiva Adidas, à venda por aproximadamente 200 euros. Aquilo que não estava à espera era que as respostas que não se fizeram tardar, fossem tão negativas: os novos ténis criados por West têm sido comparados a vários tipos de comida, que vão de “dumplings”, a folhados de salsicha.

A cadeia de comida britânica Greggs foi uma das primeiras a reagir à publicação da plataforma Yeezy Mafia: “São precisos mais dois rolos de salsicha para perfazer um pack”, brincou a empresa no Twitter..

“Compro-os, mas só se vierem com molho de soja e vinagre de arroz. Não gosto de chili doce”, escreveu um utilizador na plataforma. “Pobre homem. Estava obviamente com fome quando desenhou estes ténis”, lê-se noutro comentário.