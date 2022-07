João Rendeiro tinha quase dez milhões de euros guardados na Suíça

O antigo banqueiro João Rendeiro, que foi encontrado morto em maio dentro da cela na prisão de Westville, em Durban, África do Sul, teria quase dez milhões de euros em contas bancárias que estavam congeladas na Suíça.

Segundo avançou a CNN Portugal, um conjunto de contas dos três antigos administradores do Banco Privado Português (BPP) no país – associadas a João Rendeiro, Paulo Guichard e Salvador Fezas Vital – englobam um total de 10,4 milhões de euros, dos quais 9,2 milhões estariam em contas ligadas a Rendeiro.

Estes dados foram fornecidos pelas autoridades suíças a Portugal, depois de terem sido pedidos pelo juiz Carlos Alexandre há mais de dez anos, em dezembro de 2010.

O antigo presidente do BPP estava detido na África do Sul desde 11 de dezembro de 2021 a aguardar extradição, após três meses de fuga à justiça portuguesa para não cumprir pena em Portugal.

João Rendeiro foi condenado em três processos distintos, mas todos relacionados com a queda do BPP. O tribunal deu como prova que o ex-banqueiro retirou do banco 13,61 milhões de euros. Das três condenações, só uma transitou em julgado e não admitia mais recursos, pelo que João Rendeiro estava obrigado a cumprir uma pensa de prisão efetiva de cinco anos e oito meses.

Já num segundo processo, Rendeiro foi condenado a 10 anos de prisão e ainda mais três anos e seis meses num terceiro processo, contudo estas duas sentenças ainda não transitaram em julgado.

O BPP colapsou em 2010 e lesou milhares de clientes, causando perdas de centenas de milhões de euros ao Estado. Com a queda do banco, foram abertos vários processos judiciais, que envolviam burla qualificada, falsificação de documentos e falsidade informática, bem como processos relacionados com multas aplicadas pelas autoridades de supervisão bancária.