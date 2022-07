Covid-19. Portugal soma 48.906 infeções e 119 mortes na última semana

A Direção-Geral da Saúde (DGS) revelou esta sexta-feira que, entre 5 e 11 de julho foram contabilizados 48.906 casos de covid-19 e 119 mortes associadas à doença.

Este número representa um decréscimo do número de infeções e do número de óbitos em relação ao último balanço, nomeadamente menos 16.279 casos e menos 10 mortes.

A incidência cumulativa a sete dias é agora de 475 casos por 100 mil habitantes, menos 25% do que em relação à semana passada e o Índice de Transmissibilidade (Rt) é de 0,89.

Relativamente ao número de pessoas hospitalizadas, estão nos hospitais portugueses devido à covid-19 1.140 pessoas, menos 73 do que no último relatório, estando, dessas, 57 nos cuidados intensivos, menos 15 do que na semana passada.

A região de Lisboa e Vale do Tejo foi aquela onde foram diagosticados mais casos (21.144), seguindo-se o Norte (11.236), o Centro (7.183), o Algarve (3.447), o Alentejo (2.283), os Açores (2.099) e a Madeira (1.514).

O grupo etário entre os 40 e os 49 anos foi aquele que mais novos casos registou e o grupo etário dos 80 ou mais anos o que teve mais novos internamentos e óbitos.

Veja aqui o relatório completário.