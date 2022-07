Autoeuropa em risco

A partir de 2035, deixa de ser possível colocar no mercado na União Europeia veículos com motor de combustão interna. Mas, enquanto a PSA de Mangualde já anunciou, a partir de outubro, o fabrico de carros elétricos, a Autoeuropa continua a apostar no T-ROC remetendo a decisão para mais tarde.





O fim da das vendas de veículos com emissões poluentes até 2035 está a pôr os fabricantes automóveis em Portugal sob pressão. Um dos casos mais mediáticos é a Autoeuropa, tendo em conta o peso da fábrica de Palmela na economia portuguesa (ver texto em cima). Para já, fonte da empresa acena com o investimento feito no final do ano passado de 500 milhões para os próximos cinco anos e que teve como objetivo adaptar a unidade de produção à nova geração do T-Roc, que já deverá contar com uma versão híbrida plug-in.

A ideia de Bruxelas de fixar o objetivo de eliminar a 100% as emissões de automóveis de passageiros ou veículos comerciais ligeiros com motor de combustão contou com o parecer negativo por parte do Governo português. Uma tomada de posição aplaudida pelo secretário-geral da Associação Automóvel Portugal (ACAP): «O Governo português – juntamente com Itália, Bulgária, Roménia e Eslováquia – até teve uma posição favorável, porque tentou com mais quatro países que houvesse até 2040 uma prorrogação da legislação para dar tempo aos nossos fabricantes para esta transição», referindo que esse cenário «seria o mais positivo». No entanto, a oposição destes quatro países, incluindo Portugal, foi insuficiente, já que a proibição contou com a aprovação de todos os outros Estados-membros.

E a proposta da Comissão Europeia foi já aprovada pelo Parlamento Europeu.

Assim sendo, está posto em causa o futuro da Autoeuropa?

Para já, na opinião do antigo ministro Mira Amaral – que nos Governos de Cavaco Silva trouxe a empresa para Portugal –, o grupo estará interessado em rentabilizar o investimento e só depois pensará no futuro.

«Acredito que a mudança ou não da plataforma para os modelos elétricos ainda não se coloca, enquanto não for recuperado o montante agora investido. Mas é uma questão que inevitavelmente se irá colocar daqui a quatro ou cinco anos». Num artigo de opinião publicado pelo economista no Nascer do SOL, em 2021, já Mira Amaral deixava o futuro da Autoeuropa em aberto. «Os sucessivos Governos têm feito e bem sucessivos acordos de investimento com a Autoeuropa. Será que a VW vai continuar a apostar nos veículos de combustão interna (VCI) e após o T-Roc ainda haverá futuro para outro VCI em Palmela ou será que a sua produção deverá ser gradualmente adaptada aos híbridos e aos veículos elétricos (VE)?A resposta a estas questões ditará o futuro da fábrica de Palmela».

Ainda assim, o economista lamenta que Portugal continue a não falar do tema, quando Espanha já está a reconverter a sua indústria para veículos elétricos.

