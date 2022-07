Foi registado, este sábado de manhã, um incêndio no Bairro da Liberdade, na zona de Campolide em Lisboa, num barracão de eletrodomésticos, confirmou ao Nascer do Sol, fonte oficial dos bombeiros sapadores.

Para o local foram mobilizados 26 operacionais, apoiados por sete viaturas, segundo a mesma fonte.

O fumo do incêndio era visível no céu a vários quilómetros do local, como se pode ver nas imagens.