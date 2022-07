The Weeknd conhece fã de 6 anos que chorou após concerto adiado

Uma atitude que deixou os fãs de The Weeknd com o coração derretido. Após o cantor ter adiado um espetáculo, no dia 8 de julho, devido a problemas técnicos, uma criança, com apenas seis anos, que estava pronta para o concerto, começou a chorar, segundo escreve a imprensa internacional, ao saber da triste notícia.

Fotos da criança foram publicadas nas redes sociais e não tardou muito até que o artista visse as imagens. The Weeknd não conseguiu resistir e pediu ajuda aos fãs para que o ajudassem a encontrar o seu pequeno fã.

can someone please find him for me? https://t.co/vWFFnZj6Rv — The Weeknd (@theweeknd) July 9, 2022

Assim, a criança teve a oportunidade de conhecer o cantor pessoalmente, tirar fotos e ainda receber um autógrafo no seu blazer vermelho.