Incêndios. Portugal recua para estado de alerta mas riscos continuam altos

O Governo baixou o nível de alerta do país face aos incêndios, suspendendo a situação de contingência que estava em vigor, face à melhoria das condições meteorológicas, para o estado de alerta. O anúncio foi feito pelo ministro da Administração Interna, mas lembra que este estado estará em vigor até às 23h59, momento que depois será alvo de reavaliação, não excluindo “a adoção de outras medidas que possam resultar da permanente monitorização da situação”.

De acordo com o Governo, nos próximos dias, a temperatura deverá baixar entre 2 e 8 graus, o que permite "termos uma pequena janela para ajustar os esforços”, explicou José Luís Carneiro, lembrando que, “até ao final do verão, vão existir outros momentos muito exigentes” e “é preciso estar preparado”.

Ainda assim, a adoção de situação de alerta implica algumas proibições, como a circulação em florestas e a realização de queimadas, avisou o ministério. E apesar de constituir uma diminuição do nível de prontidão no combate a incêndios em relação ao da última semana, em que Portugal estava em situação de contingência, o atual risco de incêndios ainda obriga a “medidas de caráter excecional”.

Mas os cuidados não ficam por aqui. A situação de alerta implica a “proibição do acesso, circulação e permanência no interior dos espaços florestais, previamente definidos nos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios, bem como nos caminhos florestais, caminhos rurais e outras vias que os atravessem”, diz o Governo, acrescentando que está também proibida “a realização de queimadas e de queimas de sobrantes de exploração”.

O que muda? A declaração deste nível de alerta impõe que a GNR e a PSP aumentem o grau de prontidão e resposta operacional em relação ao habitual, e sejam reforçados “os meios para operações de vigilância, fiscalização, patrulhamentos dissuasores de comportamentos e de apoio geral às operações de proteção e socorro”, autorizando as interrupções de férias e a suspensão de folgas.

Além disso, implica a mobilização de equipas de emergência médica, saúde pública e apoio social, além do reforço do dispositivo de bombeiros com a contratualização de até 100 equipas e a mobilização em permanência das equipas de sapadores florestais. Também o Corpo Nacional de Agentes Florestais e dos Vigilantes da Natureza também deve ser colocado em prevenção.

No entanto, ao contrário do que acontecia no estado anterior, agora será possível avançar com trabalhos de fertilização, regas, podas, colheita e transporte de culturas agrícolas, desde que sejam essenciais e inadiáveis e não aumentem o perigo, assim como de extração de cortiça, de mel e de construção civil. Também passa a ser possível os trabalhos de colheita de culturas agrícolas com a utilização de máquinas, respeitando determinadas horas.