Mulher em estado grave após ter ficado inconsciente em praia de Albufeira

Uma mulher, de 45 anos, foi resgatada este domingo pelas autoridades marítimas após ter ficado inconsciente no mar. O incidente ocorreu na praia do Barranco das Belharucas, em Albufeira, tendo sido a vítima transportada em estado grave para o hospital, segundo informação veiculada pela Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Sabe-se que a vítima terá "alegadamente ficado em estado inconsciente na água" e foi retirada do mar para a areia por banhistas, recebendo os primeiros socorros de "enfermeiros que se encontravam no local" e sendo posteriormente transportada pelo Instituto Nacional de Emergência Médica para hospital, como é possível ler em comunicado.

O alerta foi recebido, "para uma situação de afogamento", pelas 12h36, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), e foram enviados para o local elementos do posto da Polícia Marítima de Albufeira e do Projeto SeaWatch".

A mulher foi depois transportada numa ambulância dos Bombeiros de Albufeira, "em estado muito grave, para uma unidade hospitalar".