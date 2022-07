Axl Rose ataca Vladimir Putin: "um homenzinho insensível, mentiroso, assassino"

Rose dedicou a última digressão, que terminou esta semana, na Alemanha, a Taylor Hawkins, baterista dos Foo Fighters que morreu este ano, no mês de março, aos 50 anos.





Se ainda não era clara a posição do vocalista dos Guns N´Roses sobre a guerra na Ucrânia, agora as dúvidas foram todas esclarecidas. Numa publicação, através das redes sociais, Axl Rose fez uma reflexão sobre a recém terminada tour da banda, e aproveitou para agradecer aos fãs o apoio que deram, e que têm dado, à Ucrania.

Mas para além das palavras de agradecimento, o vocalista da icónica banda de rock também deixou duras críticas ao Presidente da Rússia, Vladimir Putin, que decidiu começar uma "operação especial" na Ucrânia.

"Gostava de agradecer a todos por mostrarem tanto amor e apoio pelo povo ucraniano e a sua nobre e terrível luta pela liberdade contra um regime cada vez mais totalitário, dirigido por um homenzinho insensível, mentiroso, assassino e com ambições ultrapassadas e nenhuma consideração pela vida humana", pode ler-se no post.

"É apenas um gesto simples e é estranho lidar com a gravidade de algo assim, mas numa tentativa de esforço para prestar os nossos sentimenros, gostaríamos de dedicar esta tour ao nosso amigo Taylor Hawkins. O Taylor era fantástico e foi sempre bom estar com ele. Os nossos sentimentos estão com a sua família, amigos, companheiros de banda e todos os que o amam", disse o músico, na mesma publicação.

Recorde-se que a banda atuou em Portugal no dia 4 de junho, no Passeio Marítimo de Algés —, onde 45 mil pessoas vibraram com os temas que ninguém esquece, num concerto que durou aproximadamente três horas.