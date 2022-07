Partes do cérebro de Emilia Clarke "desapareceram" após atriz ter sofrido dois aneurismas

Emilia Clarke, a 'mãe dos dragões´ ficou marcada para a vida depois de ter sofrido, enquanto gravava a famosa série "Game of Thrones", não um, mas dois aneurismas.

"Faço parte de uma minoria muito, muito pequena de pessoas que conseguem sobreviver a isto", disse a atriz, em declarações à BBC, acrescentanto que é "notável" que seja capaz de falar "de forma articulada" e que consiga viver a sua vida com normalidade. A saúde da atriz, porém, nunca mais será a mesma. Emilia Clarke explicou que há "partes" do seu cérebro que "desapareceram".

"Assim que qualquer parte deixa de receber sangue, ela desaparece. Aí, o sangue encontra um percurso diferente para se movimentar", explicou a atriz, de 35 anos.

A atriz, como uma das consequências dos dois aneurismas, sofreu de afasia, ou seja, a perda de capacidade de expressão e de compreensão. A "Daenerys Targaryen" chegou mesmo a não conseguir relembrar o seu próprio nome.

Também em entrevista à BCC, Emilia Clarke garantiu que não tem interesse em interpretar Daenerys Targaryen em produções futuras ligadas ao universo de Game of Thrones. Para a atriz, a história de Daenerys já acabou. A atriz foi questionada sobre integrar o elenco do projeto que Kit Harrington, ator que deu vida a Jon Snow, propôs à HBO nas últimas semanas. "Não [irei participar], acho que já terminei", disse Clarke.

Contudo, a atriz disse estar ansiosa para assistir ao 'spin-off' de Game of Thrones: House of the Dragon, que chegará às televisões de todo o mundo no dia 21 de agosto.

Agora, a artista sente-se recuperada e já assumiu novos projetos na área da representação.