Jennifer Lopez e Ben Affleck casaram-se

Foi um fim de semana especial para Jennifer Lopez e Ben Affleck. O casal, vinte anos depois de terem ficado noivos pela primeira vez, casou-se no dia 16 de julho. Segundo disse uma fonte próxima à CNN, a cantora e o ator fizeram uma "cerimónia íntima em Las Vegas".

A notícia acabou por ser confirmada por Jennifer Lopez, com uma mensagem onde assina com o apelido do marido: Sra. Jennifer Lynn Affleck.

"Ontem à noite voamos para Las Vegas, ficamos na fila para conseguir uma licença com outros quatro casais, todos a fazer a mesma viagem para a capital mundial do casamento", escreveu a atriz.

O casalo conheceu-se em dezembro de 2001 no set da comédia romântica 'Gigli' ('Duro Amor'). Passado um ano, em novembro de 2002, ficaram noivos, mas adiaram o casamento em setembro de 2003, citando "a atenção excessiva da imprensa" à volta do casamento. Em 2004 cancelaram oficialmente o noivado, mas no final, o amor prevaleceu.