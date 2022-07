Marcelo Rebelo de Sousa lamenta morte do casal idoso em Murça

Os idosos com mais de 80 anos foram encontrados mortos dentro de um carro despistado na aldeia de Penabeice, no concelho de Murça, que está a ser muito afetado por um incêndio.





O Presidente da República lamentou, esta segunda-feira, a morte do casal de idosos que se despistou enquanto fugia das chamas do incêndio em Murça, no distrito de Vila Real.

"Independentemente do contexto em que ocorreu e das causas o que terão motivado, não posso deixar de lamentar profundamente o acidente de viação que motivou duas mortes no concelho de Murça e de apresentar os meus sentimentos aos familiares das vítimas", declarou Marcelo Rebelo de Sousa à agência Lusa.

Os idosos com mais de 80 anos foram encontrados mortos dentro de um carro despistado na aldeia de Penabeice, no concelho de Murça, confirmou o presidente da Câmara Municipal, Mário Artur Lopes, à mesma agência.

O acidente aconteceu "numa zona queimada e o carro estava carbonizado", indicou o autarca.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) já encetou uma investigação ao acidente.

De acordo com o site da Proteção Civil, consultado pelas 20h41, estavam no local 254 operacionais, apoiados por 87 viaturas e dois meios aéreos.