Drake detido na Suécia

O 'rapper' canadiano, através do Instagram, partilhou uma ficha, em inglês, com informações legais "para os suspeitos de crimes e subsequentemente detidos", e que estava carimbada pelas autoridades suecas.





Haviam rumores entre os fãs, mas o próprio já confirmou: Drake foi detido pela polícia sueca durante uma visita a Estocolmo, na semana passada. As causas da detenção, porém, ainda não são conhecidas.

O 'rapper' canadiano, através do Instagram, partilhou uma ficha, em inglês, com informações legais "para os suspeitos de crimes e subsequentemente detidos", e que estava carimbada pelas autoridades suecas.

E equipa de agentes do artista negou inicialmente que este tivesse tido algum tipo de desentendimento com a polícia sueca. Os rumores diziam que Drake, na verdade, teria estado relacionado com algum problema que envolvesse drogas, na sequência de uma festa num clube sueco.