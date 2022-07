Cher conta que sofreu três abortos espontâneos e defende que "nenhuma mulher está a salvo na América"

Numa altura em que as questões em redor da legalização do aborto voltaram estar no centro do debate público, Cher, a "Deusa do Pop", partilhou com os seus fãs os vários abortos espontâneos de que foi alvo durante o seu conturbado casamento com Sonny Bono.

Através do Twitter, a artista contou que sofreu três abortos. O primeiro, disse, aconteceu quando tinha 18 anos. "Eu estava sozinha na nossa casa. Sonny encontrou-me a chorar e a "balançar no nosso chão". Depois de ter ido consultar um médico, Cher afirmou que esteve "a gritar de dor", levando a que os profissionais de saúde se apressassem para levar a cantora diretamente à sala de operações.

Depois, deixou a perguntar no ar: "O que teria acontecido comigo hoje?", fazendo uma possível referência à revogação do do Supremo Tribunal dos EUA sobre o direito constitucional ao aborto, que vigorava em todo o país desde 1973, aquando da decisão Roe vs Wade, que serviu de precedente.

Os fãs responderam rapidamente à cantora, e muitos deles a confesseram que não tinha ideia do que Cher passara. Na mesma linha, a artista disse que "nunca pensou" que iria partilhar algo tão intímo.

Depois, rematou: "Mães, irmãs, tias, primos, melhores amigos... nenhuma mulher está a salvo na América. Em breve nenhuma pessoa sã estará a salvo".

Recorde-se que, com a revogação do aborto enquanto direito constitucional, cada estado norte-americano passa a poder permitir, restringir ou mesmo impedir o aborto.

When I was young I had 3 miscarriages.1st at 18.I was alone in our house.son came home & I was sobbing,& rocking on our floor.when I got 2 dr I was screaming in pain.couldn’t even stop in elevator.dr sent me straight 2 hospital,& in2 operating rm.WHAT WOULD HAPPEN 2 ME TODAY😭 — Cher (@cher) July 19, 2022