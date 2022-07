Kylie Jenner debaixo de fogo após utilizar jato privado para voo de 17 minutos

Kylie Jenner tem andado a ser criticada nas redes sociais após ter utilizado um jato privado para fazer uma viagem de 17 minutos, quando o voo deveria apenas durar três minutos, e já há quem a chame de "criminosa climática".

Um utilizador do Twitter acabou por publicar a rota do veículo, que foi de Camarillo, na Califórnia, até Van Nuys, no mesmo estado norte-americano. O tempo de viagem seria, segundo aquela página, de apenas três minutos, em comparação com os 45 minutos de carro. Mais tarde, porém, a página esclareceu que o tempo total de voo acabou por ser de 17 minutos.

Três dias após o voo rápido, a celebridade, de 24 anos, publicou uma fotografia, a preto e branco,com o 'rapper' Travis Scott, seu companheiro, de 31 anos, em frente aos seus jatos privados. "Queres levar o meu ou o teu?", pode ler-se na descrição.

Não foi preciso muito tempo para que a comunidade das redes sociais se mostrasse furiosa com Kylie Jenner. "Mal posso esperar para ver Kylie Jenner a publicar fotos de sensibilização ambiental nas suas histórias, como se ela não estivesse sozinha a causar mais danos ao ambiente com os seus voos de três minutos do que a maioria de nós", escreveu um utilizador do Twitter.

Num outro comentário podia ler-se: "Cada vez que uma palhinha começa a dissolver-se na minha bebida, penso em como Kylie Jenner usa um jato privado para voos de três minutos e fico atordoado com a minha raiva".

Kylie Jenner's Jet Took off from Camarillo, California, US. Going to Van Nuys, California, US (VNY, Van Nuys Airport) arriving in ~3m. pic.twitter.com/Jo0ZAfaJ69 — Celebrity Jets (@CelebJets) July 13, 2022