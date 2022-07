Trânsito cortado na Ponte Vasco da Gama na madrugada de sexta-feira

A circulação da Ponte Vasco da Gama vai estar totalmente encerrada na madrugada de sexta-feira, entre as 00h00 e as 6h00, anunciou a Lusoponte, esta terça-feira, justificando a decisão com a necessidade de verificações topográficas, na sequência dos trabalhos atualmente a decorrer na infraestrutura.

Em alternativa, a empresa que gere a ponte aconselha aos condutores a utilizarem a Ponte 25 de Abril, obedecendo às regras impostas nesta travessia no que diz respeito aos transportes de matérias perigosas, permitidos unicamente entre as 2h00 e as 5h00.

A empresa já havia anunciado, em abril deste ano, a redução da largura das vias até ao início de novembro, devido às, obras, com a manutenção das seis vias de circulação, que surgiram na sequência de um acidente com um autocarro que ardeu totalmente no tabuleiro da ponte, em junho de 2021, causando "danos materiais na proteção de quatro tirantes”, diz a Lusoponte, em comunicado.