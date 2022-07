Depois de Viseu e Vila Real, Velocidade Furiosa 10 escolhe Almada para gravações

As rodagens vão ocupar a área entre o elevador da Boca de Vento e a entrada da Quinta da Arealva, cruzando o Olho de Boi, durante quatro dias no final de julho.





Depois de Viseu e Vila Real servirem de paisagem para o filme “Velocidade Furiosa 10”, chegou a vez de Almada ser o local de gravações, sofrendo alguma alterações no trânsito.

Segundo uma nota publicada no site da Câmara Municipal de Almada, a autarquia autorizou a utilização do espaço público para gravações que “consistem em passagens de carros entre o elevador da Boca de Vento e a entrada da Quinta da Arealva, cruzando o Olho de Boi”.

Para gravar estas cenas, estes troços na zona de Cacilhas estão cortados durante quatro dias, desde 27 de julho às 00h até 30 de julho. Nos dias 27 e 28, serão feitos os preparativos e ensaios gerais, ao passo que nos dias seguintes gravarão as cenas.

Os cortes vão provocar restrições. A autarquia, na mesma nota, explicou como se irá proceder o movimento na área ocupada pelas gravações.

- Toda a área envolvente da Rua do Ginjal será isolada a viaturas e pedestres no dia anterior e durante os dias da filmagem, sendo apenas o acesso autorizado a viaturas de fornecedores aos restaurantes e aos moradores do Bairro Social do Olho de Boi, para este efeito temos efetuado um trabalho de proximidade junto da comunidade local da Associação de Moradores, bem como da Associação do Complexo Industrial do Olho de Boi;

- Corte de trânsito automóvel e pedonal a seguir à rotunda do Cristo Rei, na estrada de terra de acesso à Quinta da Arealva. Permitindo apenas o acesso a viaturas afetas às Infraestruturas de Portugal e viaturas de emergência;

- Cortes de trânsito intermitentes no final da Rua Latino Coelho junto à Casa da Cerca, no início do Largo da Boca de Vento;

- Corte de trânsito pedonal na Rua do Olho de Boi a seguir à entrada do Elevador Panorâmico;

- Corte de trânsito pedonal na Rua do Ginjal no final do Jardim do Rio junto à Fonte da Pipa;

- Limpeza de estacionamento no largo da Boca de Vento, em frente à Casa da Cerca e de toda a Rua do Ginjal. Com início no dia 27 de julho às 8h00 e fim às 08h de dia 30 de julho (este trabalho e condicionantes de transito são acompanhados pela PSP a custas do requerente);

- O parque estacionamento da Câmara Municipal de Almada, junto à entrada do elevador panorâmico, e o edifício que pertence ao Museu Naval, que se encontra encerrado ao público, vão servir para ocupação de viaturas técnicas e de apoio à produção, nos dias de preparação e de filmagens;

A autarquia também avisou que "o requerente entrará em contacto com os residentes, proprietários e comerciantes, por forma a assegurar que todos os intervenientes têm uma palavra a dizer e que estas são consideradas, antes de efetivamente começarem os trabalhos no local".

A “Velocidade Furiosa 10” conta com a portuguesa Daniela Melchior no elenco, para além das grandes estrelas de Hollywood, como Vin Diesel, Charlize Theron, Jason Momoa, Brie Larson, Michelle Rodriguez. A rodagem acontece no Reino Unido, em Itália e em Portugal.

O orçamento do filme, segundo uma publicação norte-americana The Hollywood Repórter, é superior a 300 milhões de dólares (cerca de 284 milhões de euros), valor que não inclui gastos em 'marketing' e publicidade.

Este valor não pode ser escrutinado por questões de confidencialidade contratual, no entanto a produtora Sofia Noronha, da produtora Sagesse Productions, salientou que "é um investimento económico brutal no país".