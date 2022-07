Cartões. Turismo impulsiona aumento de 45% da faturação

Faturação

A REDUNIQ, rede nacional de aceitação de cartões nacionais e estrangeiros, anunciou que a faturação proveniente de cartões aumentou 45% durante o primeiro semestre face ao período homólogo, sobretudo impulsionada pelo turismo.

“Este crescimento acumulado de faturação com cartão face ao ano de 2021 é resultado, sobretudo no segundo trimestre, da recuperação da atividade turística em Portugal”, avança a marca da Unicre, salientando que a faturação estrangeira “já se encontra 25% acima dos valores registados em 2019, um dos melhores anos para o turismo em Portugal, com cerca de 27 milhões de turistas”.

Cartões estrangeiros

De acordo com os mesmos dados, “neste cenário de retoma do turismo, verificou-se também uma melhoria na faturação proveniente de cartões estrangeiros, que em junho já estava 40% acima dos valores alcançados em 2019 e que, desde abril, representa já mais de 20% da faturação total dos negócios (valores próximos dos observados no pré-pandemia)”, refere.

Ainda assim, admite que “a faturação de cartões nacionais continuou a evoluir face a 2021, evidenciando uma normalização do comportamento de consumo dos portugueses”.