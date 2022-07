1969 O homem chegou à Lua há 53 anos, surgindo em primeiro lugar o astronauta norte-americano Neil Armstrong (que disse para a Terra inteira que o admirava a célebre frase: «Um pequeno passo para um homem, um salto gigantesco para a humanidade»), seguido de Edwin Aldrin (o verdadeiro chefe da Missão, que fez as primeiras descrições do novo território).





1944 A Operação Valquíria, um atentado à bomba contra Adolf Hitler, durante a reunião do Estado-maior, em Rastenburgo, antes do final da II Guerra, falhou há 78 anos, permitindo ao chefe nazi fazer uma limpeza (que se revelou mais estúpida que Putin) entre os oficiais superiores do Exército alemão.

1953 O Conselho Económico e Social da ONU tornou há 69 anos a UNICEF, Fundo das Nações Unidas para a Infância, uma agência permanente.

1969 O homem chegou à Lua há 53 anos, surgindo em primeiro lugar o astronauta norte-americano Neil Armstrong (que disse para a Terra inteira que o admirava a célebre frase: «Um pequeno passo para um homem, um salto gigantesco para a humanidade»), seguido de Edwin Aldrin (o verdadeiro chefe da Missão, que fez as primeiras descrições do novo território).

1977 Foram posterior e postumamente absolvidos, muito fora de horas, há 45 anos, os dirigentes sindicalistas norte-americanos, de origem italiana, Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, executados por roubo e assassínio em 1927.

1983 Foi inaugurado há 39 anos o Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão da Fundação Gulbenkian, em Lisboa, quando esta Fundação era ainda praticamente toda a Cultura em Portugal.

2016 Paris baniu há 6 anos todos os carros produzidos antes de 1997 das suas ruas em nome do combate à poluição.

2018 Dados revelados pela tutela, indicavam há 4 anos que só em 2017, o Instituto Nacional de Emergência Médica atendeu 1270 menores em coma alcoólico.

2021 O fundador da Amazon, Jeff Bezos, anunciou há 1 ano que iria ao espaço no primeiro voo suborbital não pilotado e com tripulação totalmente civil, a bordo de um foguete desenvolvido por sua empresa Blue Origin..