Imparáveis: Queen venderam mais de 7 milhões de cópias de um só álbum no Reino Unido

"Greatest Hits" tornou-se no primeiro álbum da banda inglesa a permanecer nas tabelas de vendas pela 1000ª semana.





O tempo passa, mas as lendas não são esquecidas: depois da compilação dos Queen, "Greatest Hits", ter ultrapassado, em 2014, as seis milhões de cópias vendidas no Reino Unido, a banda conseguiu agora derrubar a marca das sete milhões de cópias.

Brian May, guitarrista da banda, e Roger Taylor, o baterista, disseram estar "honrados" pela conquista, agradecendo aos fãs, através de um vídeo partilhado no YouTube.

Martin Talbot, diretor executivo da Official Charts Company - organização que compila várias tabelas musicais oficiais do Reino Unido - referiu que este álbum está presente nas coleções de discos "de uma em cada quatro casas no Reino Unido".

Assim, "Greatest Hits" tornou-se no primeiro álbum da banda inglesa a permanecer nas tabelas de vendas pela 1000ª semana. A banda é apenas superada por outros dois nomes icónicos: ABBA e Bob Marley.