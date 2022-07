Membro da série "Lei e Ordem" morto a tiro durante as gravações

O homem, de 31 anos, estava sentado no seu carro quando foi abordado por um homem desconhecido, que abriu a porta do veículo e disparou.





Johnny Pizarro, um membro da equipa de produção da série "Law & Order" (Lei e Ordem) foi baleado, na terça-feira, durante as gravações, acabando por não resistir aos ferimentos.

O homem, de 31 anos, estava sentado no seu carro quando foi abordado por um indivíduo desconhecido, que abriu a porta do veículo e disparou. O homicída encontra-se em fuga e, segundo dizem as testemunhas, estava vestido com uma camisola e umas calças pretas.

Pizarro, escreve a imprensa internacional, foi contratado por uma empresa privada para ajudar na segurança das filmagens e na fiscalização do estacionamento.