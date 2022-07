20 de julho 2022 às 15:15

Em que 'estado' está a Nação? É o que já se discute na Assembleia da República

O debate do Estado da Nação já decorre no Parlamento. O novo Governo de António Costa tomou posse há pouco mais de três meses, mas a oposição já lhe aponta sinais de desgaste. Saúde, Administração Interna e Infraestruturas serão provavelmente os ministérios com maior alvo nas costas. Acompanhe em direto.