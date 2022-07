Benfica e Arouca arrancam com próxima edição da Liga Bwin. Conheça os horários das duas primeiras jornadas

A época 2022/2023 da Liga Bwin vai começar no dia 5 de agosto, no Estádio da Luz, pelas 20h15.





Foram divulgados as datas e os respetivos horários dos jogos das primeiras duas jornadas da Liga Bwin. Segundo a lista da Liga Portugal, o encontro entre Benfica e Arouca, no Estádio da Luz, dia 5 de agosto, vai inaugurar a nova edição do campeonato da 1.º divisão portuguesa.

Já o FC Porto começa a defesa do título frente ao Marítimo, no Estádio do Dragão, logo no dia seguinte, 6 de agosto.

Ainda assim, o jogo da primeira jornada que merece mais destaque é o duelo entre o Sporting de Braga e Sporting, no Estádio Municipal de Braga, 7 de agosto.

Na segunda jornada, o Benfica visita um dos clubes que subiu da segunda liga para a principal liga, o Casa Pia, ao passo que Sporting recebe o regressado Rio Ave, que esteve na passada época na segunda liga, tendo conquistado o seu título.

Veja aqui a lista dos dias e horários das duas primeiras jornadas da época 2022/2023.

Jornada 1

Sexta-feira, 5 de agosto

- Benfica-Arouca, 20H15

Sábado, 6 de agosto

- Rio Ave-Vizela, 15H30

- Estoril-Famalicão, 18H00

- FC Porto–Marítimo, 20H30

Domingo, 7 de agosto

- Santa Clara-Casa Pia, 14H30 local / 15H30 continente

- Sp. Braga-Sporting, 18H00

- Portimonense-Boavista, 20H30

Segunda-feira, 8 de agosto

- Gil Vicente-P. Ferreira, 19H00

- D. Chaves-Vitória SC, 21H15

Jornada 2

Sexta-feira, 12 de agosto

- Casa Pia-Benfica, 20H15

Sábado, 13 de agosto

- Famalicão-Sp. Braga, 18H00

- Sporting-Rio Ave, 20H30

Domingo, 14 de agosto

- Boavista-Santa Clara, 15H30

- FC Vizela – FC Porto, 18H00

- Vitória SC – Estoril Praia, 20H30

Segunda-feira, 15 de agosto

- Marítimo-D. Chaves, 15H30

- Arouca-Gil Vicente, 18H00

- P. Ferreira-Portimonense, 20H30