Empregada de mesa recebe gorjeta de 3,5 mil euros em nome de Jesus

A sorte bate à porta quando menos esperamos, especialmente quando o 'mensageiro' é Jesus. Uma empregada de mesa recebeu, este mês, uma gorjeta de cerca de 3,5 mil euros de um cliente na cidade de Scranton, no estado norte-americano de Pensilvânia.

A funcionária sortuda Mariana Lambert ficou em choque, quando percebeu que a gorjeta que tinha recebido não era um erro e que tinha chegado aos cofres da pizzaria da cadeia de restaurantes Alfredo.

"Passámos o cartão e resultou. Também ficámos com uma cópia do seu cartão de identificação. Os clientes esperaram para ver se estava tudo bem e foram embora. Isto foi real", contou Mariana Lambert à estação televisiva local WNEP.

A gorjeta foi dada em relação uma conta de cerca de 15 euros, pelo que o bónus recebido pelo serviço foi quase 231 vezes superior ao preço final da conta.

O gerente da loja ainda disse que contactou o cliente para ter a certeza de que o mesmo tinha a consciência da enorme gorjeta que tinha oferecido. O cliente generoso esclareceu que esta ação faz parte de um movimento chamado “Gorjetas para Jesus”, cuja frase escreveu no recibo que recebeu da pizzaria.

Para Mariana Lambert, o gesto do cliente significou muito, ficando assim mais aliviada a nível financeiro, com a possibilidade de pagar contas e ainda de ir de férias com a família.

A server walked into her manager's office with tears in her eyes, stating that a customer was leaving her a $3,000 tip on his $13.25 bill.



The manager went out to collect additional ID, and inquire about him having written "Tips for Jesus" on the check.https://t.co/ca5mSme1AT