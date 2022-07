Tchizé e Soares Louro

por Pedro d'Anunciação

Quem assistiu à entrevista da semana passada de Tchizé Santos á CNN só pode lamentar que ela não tivesse conhecido o saudoso João Soares Louro.

Soares Louro é um ex-presidente da RTP, na altura em que essa era a única TV portuguesa, com fama de conhecer perfeitamente a Televisão. E costumava dizer que aquilo é sobretudo uma caixinha que enlouquece as pessoas, as quais frequentemente perdem mais do que ganham com as suas aparições lá. Não sei porquê, ou talvez saiba, ao vê-la falar tanto sem nunca responder à entrevistadora, apenas com o intuito de ali dizer à vontade o que tinha pensado previamente, lembrei-me dele. Ela devia tê-lo em consideração.