Fisco faz novo alerta para e-mail fraudulento sobre dívidas fiscais

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) voltou a alertar para a circulação de um e-mail fraudulento sobre supostas regularizações de dívidas, e sublinhou que o mesmo deve ser ignorado e apagado.

"A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) tem conhecimento de que alguns contribuintes têm recebido mensagens de correio eletrónico supostamente provenientes da AT, nas quais é pedido que se carregue num 'link' que é fornecido para eventual regularização da sua situação tributária", lê-se no texto de alerta, publicado, esta quinta-feira, no Portal das Finanças.

Um dos exemplos de emails fraudulentos que alguns contribuintes dizem ter recebido está relacionado com o "envio da declaração e processo de execução de dívidas" e no qual é recomendado que se proceda à regularização tributária seguindo um link que consta no texto.

"Estas mensagens são falsas e devem ser ignoradas. O seu objetivo é convencer o destinatário a aceder a páginas maliciosas carregando nos links sugeridos", sublinha o Fisco, afirmando que "em caso algum" o contribuinte "deverá efetuar essa operação".

Sublinhe-se que este é já o quinto alerta de segurança da AT desde o início do ano.